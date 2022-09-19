Байден разозлил американцев поведением на похоронах королевы Елизаветы II
Интернет-читатели NBC возмутились поведением президента США Джо Байдена на похоронах королевы Елизаветы II.
19 сентября американское интернет-издание NBS News опубликовало кадры кадры появления президента Соединённых Штатов Джо Байдена на церемонии прощания с её Величеством Елизаветой Второй, где американский лидер был запечатлён в крайне приподнятом расположении духа.
Читатели NBS обрушились со шквалом критики на Байдена, написав в Twitter, что Байдену нужна собака-поводырь, ведь он, судя по всему, не знает где находится, либо просто не смог скрыть свою радость, «потому что гвардеец сказал ему про афтерпати».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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