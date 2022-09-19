Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей Херсонщины провести референдум в кратчайшие сроки.

19 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе оценил настроение жителей Харьковщины перед грядущим референдумом о присоединении к Российской Федерации.

Стремоусов утверждает, что каждый житель Харьковской области с нетерпением ждёт проведения референдума, чтобы обрести полноценные гарантии вхождения региона в состав России как можно скорее.