Стремоусов: жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей Херсонщины провести референдум в кратчайшие сроки.
19 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе оценил настроение жителей Харьковщины перед грядущим референдумом о присоединении к Российской Федерации.
Стремоусов утверждает, что каждый житель Харьковской области с нетерпением ждёт проведения референдума, чтобы обрести полноценные гарантии вхождения региона в состав России как можно скорее.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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