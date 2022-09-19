Самые красивые растения, которые можно выращивать в ванной комнате
На первый взгляд ванная комната может показаться неподходящим местом для растений. Но на самом деле многие из них чувствуют себя в таких условиях весьма комфортно.
Например, драцена сандера, которую еще называют «бамбуком счастья» не требует большого количества естественного освещения, поэтому подходит для ванной.
Он может расти и в грунте, и в воде. Главное условие – обеспечить хотя бы минимальную вентиляцию, чтобы воздух не застаивался.
Хлорофитум хохлатый – одно из самых неприхотливых растений. Он способен накапливать воду, поэтому не нуждается в частом поливе, если растет в ванной комнате.
В таких условиях можно выращивать и любимую всеми орхидею фаленопсис, но придется обзавестись для нее прозрачным горшком.
Влажный воздух – это идеальные условия для роста калатеи, любит она и высокую температуру. Самые неприхотливые сорта растений – полосатая и медальон.
В ванной можно расставить плоские емкости и выращивать в них мох. Его не нужно поливать. А если растение начнет чернеть, достаточно на время внести его в комнату, чтобы мох подсох.
Долларовое дерево или замиокулькас хорошо растет в ванной, но ему нужна искусственная подсветка. Поливать его нужно очень редко.
Опубликовано: Светлана Репина
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