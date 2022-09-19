Самые красивые растения, которые можно выращивать в ванной комнате

На первый взгляд ванная комната может показаться неподходящим местом для растений. Но на самом деле многие из них чувствуют себя в таких условиях весьма комфортно.

Например, драцена сандера, которую еще называют «бамбуком счастья» не требует большого количества естественного освещения, поэтому подходит для ванной.

Он может расти и в грунте, и в воде. Главное условие – обеспечить хотя бы минимальную вентиляцию, чтобы воздух не застаивался.

Хлорофитум хохлатый – одно из самых неприхотливых растений. Он способен накапливать воду, поэтому не нуждается в частом поливе, если растет в ванной комнате.

В таких условиях можно выращивать и любимую всеми орхидею фаленопсис, но придется обзавестись для нее прозрачным горшком.

Влажный воздух – это идеальные условия для роста калатеи, любит она и высокую температуру. Самые неприхотливые сорта растений – полосатая и медальон.

В ванной можно расставить плоские емкости и выращивать в них мох. Его не нужно поливать. А если растение начнет чернеть, достаточно на время внести его в комнату, чтобы мох подсох.

Долларовое дерево или замиокулькас хорошо растет в ванной, но ему нужна искусственная подсветка. Поливать его нужно очень редко.