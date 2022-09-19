Ответственность за взлом компании Rockstar взял на себя 18-летний хакер

Он выложил частичный исходный код игры, видео геймплея Grand Theft Auto VI и многое другое.

Событие стало одной из крупнейших утечек в истории игровой индустрии.

Хакер под ником teapotuberhacker утверждает, что похитил «исходный код, а также тестовую сборку GTA VI».

В качестве доказательства он предоставил ссылку на RAR-архив, содержащий 90 украденных видео, связанных с GTA VI.

Интересно, что несколькими днями ранее этот же человек взломал систему Uber, притворившись представителем техподдержки компании.

Хакер отправил текстовое сообщение реальному сотруднику сервиса Uber и получил доступ к данным.

Он не стал уничтожать или шифровать полученную информацию, а просто скопировал её. Он лишь потребовал от Uber увеличить зарплату водителям.

По предварительным данным, хакеру всего 18 лет.

Сотрудники Rockstar безуспешно пытаются блокировать видео и нарезанные из них gif’ки, а хакер тем временем продолжает сливать информацию уже в Telegram.