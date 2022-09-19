Ulefone выпустила модель Power Armor 16 Pro, которая громче всех смартфонов

Power Armor 16 Pro оснащен динамиком, громкость которого достигает 122 дБ, что является рекордом за всю историю смартфоностроения.

Громкость гаджета сопоставима с мощностью звука, выдаваемого колонкой JBL Charge 5 или работающей бензопилой.

Он подойдёт не только для прослушивания музыки, но и для привлечения внимания в экстренной ситуации: при нападении или потери ориентации на местности.

Дополнительным преимуществом смартфона является аккумулятор ёмкостью 9600 мАч.

Кроме того, Power Armor 16 Pro получил 5,93-дюймовый дисплей HD+, процессор MediaTek Helio P22 и Android 12 из коробки.

Смартфон защищен по стандарту IP68/69K и соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Стоимость Ulefone Power Armor 16 Pro на данный момент неизвестна.