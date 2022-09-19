Песню выходца из Кременчуга до сих пор поют на Ямайке
Группа The Skatalities с Ямайки существовала недолго, но успела стать основоположником нового музыкального стиля – ска.
Одна из самых известных их композиций прозвучала в фильме «Пушки острова Наварон» 1961 года. А ее автором стал выходец из семьи евреев, переехавший в США в 1929 году. Его звали Дмитрий Зиновьевич Темкин.
Впоследствии он весьма успешно писал музыку к голливудским фильмам и трижды стал обладателем «Оскара».
В 1965 году заглавная песня из «Пушек острова Наварон» выгла на пластинке The Skatalities и стала настоящим хитом на Ямайке.
Более того, она оказалась единственным хитом группы, который вошел в английский хит-парад. Песня заняла 36 место и шесть недель была в чартах, хотя самой группы уже не существовало.
Но через 20 лет The Skatalities воссоединились и гастролируют до сих пор, исполняя в числе прочих композиций свою самую известную песню.
Песню записывали в своем исполнении и другие группы, например, британские The Specials, которых считают последователями стиля ска.
Металлисты, военные оркестры, джазмены – все они играли композицию Темкина. Намек на нее есть и на российской эстраде – в песне «Я обиделась» от кабаре-дуэта «Академия».
Опубликовано: Светлана Репина
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