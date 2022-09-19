Байден пообещал, что американские военные будут защищать Тайвань от Китая

В интервью CBS 60 Minutes Джо Байден заявил, что в случае нападения Китая на Тайвань американские войска будут защищать остров.

Его попросили уточнить, означает ли это военную помощь или непосредственное участие военных из США в военном конфликте, и Байден подтвердил второй вариант.

Ранее Соединенные Штаты обещали поддержку Тайваня. Но еще никогда американские политики не делали таких категоричных заявлений по этому поводу.

В течение длительного времени США придерживались политики, которую называли «стратегической двусмысленностью».

При этом после интервью Байдена представитель Белого дома заявил, что политики США в отношении Тайваня не изменилась.

Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Джо Байдена за подтверждение приверженности безопасности острова.

В заявлении также сказано, что Тайвань намерен углублять сотрудничество с США в сфере безопасности и наращивать свой оборонный потенциал.

МИД Китая выразил возмущение по поводу заявления Байдена и заявил, что его слова подают неверный сигнал о независимости острова.