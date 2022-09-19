Турецкие банки Is Bankasi и DenizBan прекратили обслуживать российские карты «Мир»

Российские платёжные карты «Мир» с 16 сентября не обслуживаются турецкими банками Is Bankasi и DenizBan.

19 сентября новостное агентство РИА сообщило о прекращении обслуживания российских платёжных карт системы «Мир» турецкими банками Is Bankasi и DenizBan, ввиду чего россияне уже не смогут совершить операции в российских рублях как непосредственно в отделениях банков, так и в банкоматах.

Источник РИА отметил, что данное решение было принято руководителями банков из-за непрекращающегося давления со стороны Запада и действия антироссийских санкций, одной из потерпевших неудач целью которых является разрушение российской экономики.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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