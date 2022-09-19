Китайцы учатся экономить из-за последних событий в стране

Граждане Китая в возрасте от 20 до 30 лет постепенно сокращают свои расходы и стараются экономить, позволяя себе значительно меньше, чем раньше.

Причинами стали высокий уровень безработицы среди молодежи, блокировки из-за COVID, неустойчивость рынка недвижимости. В социальных сетях влиятельные лица призывают сокращать расходы и дают советы, как лучше сэкономить.

Но в этом кроется серьезная угроза для китайской экономики, поскольку потребительские расходы составляют больше половины ВВП.

По информации правительства, безработица среди людей в возрасте 16-24 лет составляет почти 19%. В июле она достигла рекордного показателя в 20%.

За первые 3 месяца нынешнего года средняя зарплата в 38 крупных китайских городах снизилась на 1%. Розничные продажи в июле выросли на 2,7% в годовом исчислении, в августе произошел рост до 5,4%.

Но это все еще значительно меньше уровня в 7% в допандемическом 2019 году. По результатам опроса Народного банка Китая, около 60% граждан сейчас делают сбережения, а не потребляют или инвестируют.

И это действительно проблема для экономических политиков Китая, которые на протяжении длительного времени рассчитывали на увеличение потребления для поддержания роста.