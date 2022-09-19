Израиль возмущен заявление президента Ирана о Холокосте
Президент Ирана Эбрагим Раиси в интервью CBS «60 минут» сказал, что существуют некоторые признаки реальности Холокоста, но этот вопрос требует дополнительного изучения.
Израильские официальные лица назвали это заявление антисемитским отрицанием Холокоста. В стране, где живут тысячи людей, переживших Холокост, возникла резко негативная реакция.
Председатель официального израильского мемориального центра Холокоста Яд Вашем даже назвал иранского лидера «презренным антисемитом».
На эти слова Раиси отреагировал премьер-министр Израиля Яир Лапид. Его отец, сецчас уже покойный, пережил Холокост.
Лапид опубликовал в Твиттере несколько фотографий геноцида и сделал подпись: «Некоторые признаки».
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что комментарии Раиси были шокирующими. Он призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша лишить его президента Ирана прав на выступление, указав на опасность распространения антисемитизма и ненависти.
Эбрагим Раиси сделал эти скандальные заявления за день до своего визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Раиси должен выступить на 77-й сессии Генеральной Ассамблее в конце недели. Это будет его первое выступление на ежегодном собрании мировых лидеров.
Опубликовано: Светлана Репина
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