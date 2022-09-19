Израиль возмущен заявление президента Ирана о Холокосте

Президент Ирана Эбрагим Раиси в интервью CBS «60 минут» сказал, что существуют некоторые признаки реальности Холокоста, но этот вопрос требует дополнительного изучения.

Израильские официальные лица назвали это заявление антисемитским отрицанием Холокоста. В стране, где живут тысячи людей, переживших Холокост, возникла резко негативная реакция.

Председатель официального израильского мемориального центра Холокоста Яд Вашем даже назвал иранского лидера «презренным антисемитом».

На эти слова Раиси отреагировал премьер-министр Израиля Яир Лапид. Его отец, сецчас уже покойный, пережил Холокост.

Лапид опубликовал в Твиттере несколько фотографий геноцида и сделал подпись: «Некоторые признаки».

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что комментарии Раиси были шокирующими. Он призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша лишить его президента Ирана прав на выступление, указав на опасность распространения антисемитизма и ненависти.

Эбрагим Раиси сделал эти скандальные заявления за день до своего визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Раиси должен выступить на 77-й сессии Генеральной Ассамблее в конце недели. Это будет его первое выступление на ежегодном собрании мировых лидеров.