Ночь на 30 октября 1937 года стала трагедией для культурной жизни тогдашней БССР. В подвалах НКВД был расстрелян цвет нации: видные деятели науки, культуры и искусства республики.

Указ 447 касался антисоветских элементов, зачастую список лиц подлежащих ликвидации подписывал лично товарищ Сталин и высшее руководство страны. Вот и казнили за неделю до 20-й годовщины революции в Минске 132 известных человека, просто руководство национального НКВД к празднику перевыполняло план. Очень уж хотелось получить побрякушку на грудь.

Особенно сильный удар пришелся по литераторам. Правда Купала и Колас пережили ту роковую ночь, но и далеко неполный список погибших ужасает. Не стало Михася Чарота, Алеся Дудара, Михася Зарэцкага, Мойше Кульбака, Юрки Лявоннага, Юлия Тавбина, Тодара Кляшторнага, Анатоля Вольнага, Якова Бронштейна.

Вдобавок к ним страна лишилась известных преподавателей ВУЗов, медиков, деятелей политической жизни. Теперь в память об этих жертвах НКВД ежегодно в Беларуси проходит Ночь расстрелянных поэтов.