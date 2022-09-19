В Бердянске найден схрон с оружием и украинскими флагами

В Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами и украинскими флагами и амуницией, задержаны двое местных жителей.

19 сентября председатель объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале опубликовал кадры одного из гаражных кооперативов Бердянска, где сотрудники уголовного розыска смогли обнаружить схрон диверсантов.

Рогов уточнил, что в настоящее время проводится проверка в отношении двух задержанных местных жителей, которые возможно причастны к группе диверсантов, оборудовавших в одном из гаражей тайник с боеприпасами, украинскими флагами и амуницией ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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