В Бердянске найден схрон с оружием и украинскими флагами

В Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами и украинскими флагами и амуницией, задержаны двое местных жителей.

19 сентября председатель объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале опубликовал кадры одного из гаражных кооперативов Бердянска, где сотрудники уголовного розыска смогли обнаружить схрон диверсантов.

Рогов уточнил, что в настоящее время проводится проверка в отношении двух задержанных местных жителей, которые возможно причастны к группе диверсантов, оборудовавших в одном из гаражей тайник с боеприпасами, украинскими флагами и амуницией ВСУ.