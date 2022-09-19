В одном из парков Израиля случайно нашли пещеру, полную артефактов времен Рамзеса II

На днях во время строительных работ в национальном парке Пальмахим-Бич в Израиле строители нашли древнюю пещеру.

Землеройное оборудование выкапывало яму, когда вдруг открылся вид на комнату-пещеру. Прибывшие археологи были впечатлены.

Они описывают пещеру как квадратное помещение, имеющее в центре колонну для опоры. Пещера была запечатана, и ее содержимое прекрасно сохранилось.

Там нашли десятки бронзовых и керамических изделий, которые лежали точно так же, как во время проведения погребальных обрядов около 3300 лет назад.

По мнению археологов, найденные сосуды представляют собой погребальные подношения. Считалось, что они помогут умершим в загробной жизни.

Предполагается, что пещера относится к эпохе царя Рамзеса II. Это был фараон, которого связывают с библейским исходом из Египта.

Эли Яннаи, эксперт по бронзовому веку из Управления древностей Израиля говорит, что современные методики исследования позволят извлечь много полезной информации из этой находки.

Сразу после обнаружения вокруг пещеры поставили охрану, но несколько предметов все же были украдены, сейчас идет расследование.