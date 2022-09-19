Исследование CUNY показало страшный побочный эффект последнего варианта COVID

Показатели смертности и госпитализаций от коронавирусной инфекции во всем мире снижаются. Однако это не означает, что можно больше не беспокоиться.

Согласно новому исследованию Городского университета Нью-Йорка, все больше людей живут с хроническими симптомами COVID.

К ним относятся проблемы с сердцем, легкими, желудком, постоянная усталость. Такие признаки сохраняются в течение месяцев после полного выздоровления.

По данным исследователей, длительным COVID страдают около 12% заболевших. Это и самый опасный, и самый частый побочный эффект вируса.

Исходя из результатов исследования CUNY, долгосрочные симптомы фактически заменяют смерть от COVID.

Эпидемиолог Денис Нэш, ведущий автор исследования CUNY говорит, что каждый день больше людей заболевают длительным COVID , чем выздоравливают от него.

При этом основные усилия эпидемиологов по-прежнему сосредоточены на госпитализациях и смертности, а не на длительном COVID.

Несмотря на вакцинацию и наличие антител после прошлых заражений, заболеваемость длительным COVID продолжает расти.