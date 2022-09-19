Житель Краснодара на «Газели» сбил 16 кабанов и скрылся

Сотрудники ГИБДД обнаружили «Газель» нарушителя и задержали водителя, совершившего ДТП с участием животных.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р217 «Кавказ» (бывш. М29).

По словам мужчины, животные выбежали на дорогу внезапно и он не смог избежать столкновения. Убирать трупы погибших кабанов он не стал по религиозным соображениям.

Прибывшие к месту ДТП госинспекторы министерства природных ресурсов определили, что погибли семь самок, пять самцов, четырех особей установить не представилось возможным.

Найти нарушителя удалось при помощи технических средств. Сотрудники ГИБДД обратились к автоматической системе фото- и видеофиксации, которая и позволила вычислить автомобиль и его владельца.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило причиненный ущерб почти в 500 тысяч рублей.