Житель Краснодара на «Газели» сбил 16 кабанов и скрылся
Сотрудники ГИБДД обнаружили «Газель» нарушителя и задержали водителя, совершившего ДТП с участием животных.
Инцидент произошел на федеральной трассе Р217 «Кавказ» (бывш. М29).
По словам мужчины, животные выбежали на дорогу внезапно и он не смог избежать столкновения. Убирать трупы погибших кабанов он не стал по религиозным соображениям.
Прибывшие к месту ДТП госинспекторы министерства природных ресурсов определили, что погибли семь самок, пять самцов, четырех особей установить не представилось возможным.
Найти нарушителя удалось при помощи технических средств. Сотрудники ГИБДД обратились к автоматической системе фото- и видеофиксации, которая и позволила вычислить автомобиль и его владельца.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило причиненный ущерб почти в 500 тысяч рублей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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