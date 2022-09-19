Президент Ирана не собирается встречаться с Байденом, он назвал такую встречу бесполезной

Президент Ирана Эбрагим Раиси не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Раиси заявил журналистам, что не видит смысла в такой встрече, поскольку позиция Байдена по поводу ядерной сделки не отличается от позиции его предшественника Трампа.

Иранский лидер сказал, что не верит, что подобная встреча может принести пользу. Он уточнил, что нынешняя администрация США утверждает, что отличается от предыдущей, но в Иране так не считают.

Говоря о своем предстоящем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, Раиси отметил, что хочет объяснить миру злобу определенных стран по отношению к Ирану.

Дипломатические отношения между Ираном и США были прерваны в 1979 году, когда американское посольство в Тегеране захватили воинствующие студенты.

Сейчас стороны при посредничестве Евросоюза пытаются возобновить ядерную сделку, расторгнутую в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа.

Регулярно появляется информация о том, что сделка близка к заключению, однако окончательное решение до сих пор не принято.

США обещают Ирану снятие экономических санкций, если страна приостановит реализацию своей ядерной программы.