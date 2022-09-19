Лукашенко лишил званий и чинов свыше 80 бывших силовиков и сотрудников прокуратуры
Президент Беларусь Александр Лукашенко указом лишил воинских званий и классных чинов более 80 бывших силовиков и сотрудников прокуратуры.
19 сентября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила о том, что Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому более чем восемьдесят бывших сотрудников силовых ведомств и работников органов прокуратуры лишены ранее присвоенных им специальных званий и классных чинов за преступления и правонарушения, а также дискредитирующих проступков.
Отмечается, что среди попавших в список лишённых званий и чинов попали те, кто был уличён в разглашении гостайны, публичных экстремистских высказываниях и участии в несанкционированных митингах, а также военные, сражающиеся за рубежом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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