Airbus предлагает передавать солнечную энергию из космоса для разрешения энергетического кризиса

Компания Airbus намерена провести презентацию и доказать, что солнечная энергия может безопасность передаваться беспроводным способом.

Специалисты считают, что в перспективе это может помочь разрешению энергетического кризиса в Великобритании.

Компания ведет совместную работу с британским правительством и с National Grid в рамках проекта UK Space Energy Initiative (SEI), запущенного в 2021 году для исследования возможностей космической энергетики.

Ученые надеются убедить правительство вкладывать средства в большие солнечные батареи в космосе, чтобы открыть новые возможность зеленой энергетики.

Доктор Пол Бейт, глава космического агентства Великобритании, рассказал The Telegraph, что космическая энергия Солнца может помочь стране в обеспечении надежного энергоснабжение и получении независимости от нестабильных стран-поставщиков.

Он отметил, что соответствующий опыт уже есть и в Великобритании, и на Международной космической станции.

По его мнению, развитие космической энергетики – это только вопрос времени. Однако для этого необходимы долгосрочные инвестиции.

Недавние исследования доказали, что теперь транспортировка в космос солнечных панелей может быть рентабельной.