Airbus предлагает передавать солнечную энергию из космоса для разрешения энергетического кризиса
Компания Airbus намерена провести презентацию и доказать, что солнечная энергия может безопасность передаваться беспроводным способом.
Специалисты считают, что в перспективе это может помочь разрешению энергетического кризиса в Великобритании.
Компания ведет совместную работу с британским правительством и с National Grid в рамках проекта UK Space Energy Initiative (SEI), запущенного в 2021 году для исследования возможностей космической энергетики.
Ученые надеются убедить правительство вкладывать средства в большие солнечные батареи в космосе, чтобы открыть новые возможность зеленой энергетики.
Доктор Пол Бейт, глава космического агентства Великобритании, рассказал The Telegraph, что космическая энергия Солнца может помочь стране в обеспечении надежного энергоснабжение и получении независимости от нестабильных стран-поставщиков.
Он отметил, что соответствующий опыт уже есть и в Великобритании, и на Международной космической станции.
По его мнению, развитие космической энергетики – это только вопрос времени. Однако для этого необходимы долгосрочные инвестиции.
Недавние исследования доказали, что теперь транспортировка в космос солнечных панелей может быть рентабельной.
Опубликовано: Светлана Репина
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