Китай подал жалобу на слова Байдена о защите Тайваня американскими военными

МИД Китая заявило, что направило Соединенным Штатам «строгие представления» в связи с тем, что президент США Джо Байден пообещал Тайваню защиту американских в случае китайского вторжения.

Китай сообщил, что оставляет за собой право принятия любых мер, которые посчитает необходимым, в ответ на действия, способствующие расколу нации.

Официальный представитель ведомства Мао Нин во время брифинга сказала, что Китай готов сделать все, чтобы произошло мирное воссоединение.

При этом она подчеркнула, что страна на намерена терпеть какие-либо действия, направленные на ее разделение.

Мао Нин призвала США правильно и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем.

Она предложила не наносить ущерба китайско-американским отношениям, а также миру в Тайваньском проливе.

Нин напомнила, что Тайвань – это часть Китая, поэтому единственное законное правительство для острова – это правительство КНР.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин предостерегал США от поездки законодателей на остров и предупреждал, что страна играет в огнем.