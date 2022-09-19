В Ижевске возник крупный пожар на лакокрасочном предприятии

В Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок, пожарные пытаются локализовать возгорание.

В понедельник ночью, 19 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление пресс-службы МЧС РФ, сообщило о возникшем крупном пожаре на территории лакокрасочного предприятия Ижевска.

Собеседник РИА рассказал, что в настоящее время точная площадь пожара неизвестна, несколько пожарных расчётов оперативно прибыли на выпускающее лаки и краски ижевское предприятие для тушения огня, который охватил кровлю производственного помещения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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