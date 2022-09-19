Пушилин предложил Пасечнику объединиться для начала подготовки к референдуму
Глава ДНР Денис Пушилин предложил своему луганскому коллеге Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к началу референдума.
19 сентября новостное агентство РИА сообщило, что после того, как Общественные палаты республик Донбасса выступили с призывом о немедленном проведении референдума, глава ДНР Денис Пушилин провёл телефонный разговор с возглавляющим ЛНР Леонидом Пасчеником.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Пушилин предложил Пасечнику объединиться, чтобы проработать «те шаги, тот алгоритм действий», которые помогут в кратчайшие сроки провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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