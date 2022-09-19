Пушилин предложил Пасечнику объединиться для начала подготовки к референдуму

Глава ДНР Денис Пушилин предложил своему луганскому коллеге Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к началу референдума.

19 сентября новостное агентство РИА сообщило, что после того, как Общественные палаты республик Донбасса выступили с призывом о немедленном проведении референдума, глава ДНР Денис Пушилин провёл телефонный разговор с возглавляющим ЛНР Леонидом Пасчеником.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Пушилин предложил Пасечнику объединиться, чтобы проработать «те шаги, тот алгоритм действий», которые помогут в кратчайшие сроки провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 