В Анталье турист из России убил молотком родителей

Убийство преступник записывал на видео, позже ролик был выложен в интернет. Поводом для такой жестокой расправы с родными послужила ссора.

Семья россиян приехала на отдых в Анталью и разместилась в пятизвездочном отеле города Манавгат.

В злополучный день между роственниками произошла ссора. Разолившись, 30-летний мужчина включил музыку на полную громкость и взял в руки молоток, которым стал избивать пожилых родителей.

Потом с помощью проволоки задушил отца и мать. Все действия он снимал на камеру. Ужасный ролик потом оказался в Сети.

От соседей по номеру поступили жалобы на шум, вмешались сотрудники отеля. Когда они вошли в комнату, увидели тело мужчины в крови.

Женщина была сильно изранена, но еще жива. Ее увезли в больницу, врачи пытаются помочь несчастной.

Сын-убийца смог убежать и скрыться. Он не только снял убийство на камеру, но и записал видеообращение, где разъяснял причины своих действий:

«Меня зовут Дима. Я убил своего отца. Он с детства меня прессовал. Он мне повредил шейный позвонок и поясничный. Потом пробил ушную перепонку из-за того, что я пришел домой накуренный»

Родителей он называл "чудовищами", а об убийстве мужчина сказал:

«Моя мечта наконец-то сбылась»

И потом Дмитрий попросил о помощи:

«Они меня определили в психиатрию из-за того, что моя бабушка во мне заметила силу… Я притягиваю очень хорошо все. Сейчас я в Турции. Я понял, что по приезде в Россию меня опять определят в психиатрию, а мне страшно. Люди, помогите, у меня безвыходная ситуация»

Преступник не раскаялся в содеянном и сказал, что считает свои действия правильными.

Дмитрий Степанов ранее несколько лет лечился от наркозависимости, его младший брат умер от перездозировки.

Также у преступника диагностирована шизофрения, и перед отъездом на отдых он был в лечебнице.

До совершения убийства Дмитрий нанес тяжелые повреждения своему близкому другу, также ударив его молотком по голове.

Преступник был задержан в торговом центре, примерно в 80 км от места трагедии. Его выследили по сигналу мобильного телефона, для ареста был сформирован спецотряд.

Дмитрий Степанов, совершивший жестокое убийство, оказался родом из Кубани.