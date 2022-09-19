В Анталье турист из России убил молотком родителей
Убийство преступник записывал на видео, позже ролик был выложен в интернет. Поводом для такой жестокой расправы с родными послужила ссора.
Семья россиян приехала на отдых в Анталью и разместилась в пятизвездочном отеле города Манавгат.
В злополучный день между роственниками произошла ссора. Разолившись, 30-летний мужчина включил музыку на полную громкость и взял в руки молоток, которым стал избивать пожилых родителей.
Потом с помощью проволоки задушил отца и мать. Все действия он снимал на камеру. Ужасный ролик потом оказался в Сети.
От соседей по номеру поступили жалобы на шум, вмешались сотрудники отеля. Когда они вошли в комнату, увидели тело мужчины в крови.
Женщина была сильно изранена, но еще жива. Ее увезли в больницу, врачи пытаются помочь несчастной.
Сын-убийца смог убежать и скрыться. Он не только снял убийство на камеру, но и записал видеообращение, где разъяснял причины своих действий:
«Меня зовут Дима. Я убил своего отца. Он с детства меня прессовал. Он мне повредил шейный позвонок и поясничный. Потом пробил ушную перепонку из-за того, что я пришел домой накуренный»
Родителей он называл "чудовищами", а об убийстве мужчина сказал:
«Моя мечта наконец-то сбылась»
И потом Дмитрий попросил о помощи:
«Они меня определили в психиатрию из-за того, что моя бабушка во мне заметила силу… Я притягиваю очень хорошо все. Сейчас я в Турции. Я понял, что по приезде в Россию меня опять определят в психиатрию, а мне страшно. Люди, помогите, у меня безвыходная ситуация»
Преступник не раскаялся в содеянном и сказал, что считает свои действия правильными.
Дмитрий Степанов ранее несколько лет лечился от наркозависимости, его младший брат умер от перездозировки.
Также у преступника диагностирована шизофрения, и перед отъездом на отдых он был в лечебнице.
До совершения убийства Дмитрий нанес тяжелые повреждения своему близкому другу, также ударив его молотком по голове.
Преступник был задержан в торговом центре, примерно в 80 км от места трагедии. Его выследили по сигналу мобильного телефона, для ареста был сформирован спецотряд.
Дмитрий Степанов, совершивший жестокое убийство, оказался родом из Кубани.
Опубликовано: Храмова Оксана
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