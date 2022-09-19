Королеву Елизавету II похоронили в родовой усыпальнице Виндзорского замка

Гроб с телом королевы Великобритании поместили в усыпальницу часовни Виндзорского замка. Публичные мероприятия на этом окончены.

Телеканал BBC сообщил, что торжественные мероприятия, связанные с похоронами Елизаветы II. Гроб с телом королевы помещен в родовую усыпальницу часовни замка в Виндзора.

Перед захоронением с гроба сняли атрибуты королевской власти - скипетр, державу и корону. Они переданы главному священнику Виндзора. После чего, по традиции они будут доставлены в Лондонский замок Тауэр. 

На церемонии присутствовали члены королевской семьи и приглашенные высокие гости.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 