Королеву Елизавету II похоронили в родовой усыпальнице Виндзорского замка
Гроб с телом королевы Великобритании поместили в усыпальницу часовни Виндзорского замка. Публичные мероприятия на этом окончены.
Телеканал BBC сообщил, что торжественные мероприятия, связанные с похоронами Елизаветы II. Гроб с телом королевы помещен в родовую усыпальницу часовни замка в Виндзора.
Перед захоронением с гроба сняли атрибуты королевской власти - скипетр, державу и корону. Они переданы главному священнику Виндзора. После чего, по традиции они будут доставлены в Лондонский замок Тауэр.
На церемонии присутствовали члены королевской семьи и приглашенные высокие гости.
Опубликовано: Максим Алексеев
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