Rockstar признала «одну из крупнейших утечек в истории» с геймплеем GTA VI

Американская компания Rockstar Games прокомментировала «одну из крупнейших утечек в истории» игровой индустрии с геймплеем GTA VI.

19 сентября пресс-служба американской компании Rockstar Games в своём аккаунте Twitter опубликовала официальный комментарий по поводу попавших в сеть видео с новой частью игры Grand Theft Auto, признав их подлинность.

Rockstar выразила свои сожаления о случившемся и заявила, что продолжит разработку игры, «которая действительно сможет превзойти все ваши ожидания» и выпустит официальный трейлер GTA VI при первой же возможности.