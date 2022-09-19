Rockstar признала «одну из крупнейших утечек в истории» с геймплеем GTA VI
Американская компания Rockstar Games прокомментировала «одну из крупнейших утечек в истории» игровой индустрии с геймплеем GTA VI.
19 сентября пресс-служба американской компании Rockstar Games в своём аккаунте Twitter опубликовала официальный комментарий по поводу попавших в сеть видео с новой частью игры Grand Theft Auto, признав их подлинность.
Rockstar выразила свои сожаления о случившемся и заявила, что продолжит разработку игры, «которая действительно сможет превзойти все ваши ожидания» и выпустит официальный трейлер GTA VI при первой же возможности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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