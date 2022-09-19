Турецкий "Ишбанк" прекратил использование российской платежной системы "Мир"

Такое решение принято после угроз США о возможных санкциях против кредитных организаций, работающих с российскими картами "Мир.

"Турецкий кредитный "Ишбанк" заявил в понедельник, что приостановил использование российской платежной системы "Мир" после санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в обходе финансовых санкций", - говорится в сообщении агентства Рейтер.

На сегодня с российской платежной системой работают пять крупнейших банков Турции. При этом два банка присоединились уже после начала военных действий на Украине.

Американскую сторону беспокоит, что подобное сотрудничество позволит России уклониться от западных санкций.

Ранее американский Минфин представил документ, согласно которому США могут ввести санкции за поддержку национальной российской платежной системы "Мир"за пределами России.

В то же время Банк Росси постоянно декларирует попытки расширения географии использования карт "Мир" в других странах.