Таджикистан и Киргизия прекратили боевые действия и пришли к соглашению о мире
Бои на таджико-киргизской границе окончены. В зону конфликта начали возвращаться мирные жители.
Таджикистан и Киргизия прекратили боевые действия и пришли к соглашению о перемирии. Свои подписи под договором поставили главы спецслужб обеих стран. Из таджикского плена на родину вернулось четверо киргизских военнослужащих.
В Киргизстане объявлен всеобщий траур. В ходе конфликта погибло 59 человек, еще 140 получили ранения различной степени тяжести.
Со стороны Таджикистана погиб 41 человек. В зону конфликта начали возвращаться мирные жители.
Опубликовано: Максим Алексеев
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