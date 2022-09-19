Таджикистан и Киргизия прекратили боевые действия и пришли к соглашению о мире

Бои на таджико-киргизской границе окончены. В зону конфликта начали возвращаться мирные жители.

Таджикистан и Киргизия прекратили боевые действия и пришли к соглашению о перемирии. Свои подписи под договором поставили главы спецслужб обеих стран. Из таджикского плена на родину вернулось четверо киргизских военнослужащих.

В Киргизстане объявлен всеобщий траур. В ходе конфликта погибло 59 человек, еще 140 получили ранения различной степени тяжести.

Со стороны Таджикистана погиб 41 человек. В зону конфликта начали возвращаться мирные жители.