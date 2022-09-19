Лещенко о Пугачевой: она не могла поступить иначе
Исполнитель считает, что так поступил бы любой член семьи, пытаясь защитить близкого человека.
80-летний Лев Лещенко высказал свое мнение в связи с заявлением Аллы Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, сообщает Рrozvezd.info.
Исполнитель считает, что она не могла поступить иначе, и на такой шаг решился бы любой член семьи, пытающийся защитить близкого человека.
«Меня это совсем не удивило. Она защищала не политические, а нравственные сентенции своего мужа. Если декларировать тезис, что своих не бросаем, она как человек в семье больше, пожалуй, чем свой, потому она и сделала такое заявление. Её право говорить так», - отметил Лещенко в интервью "Абзацу".
Лещенко считает, что Алла Борисовна практически не касалась политики, она говорила о личных качествах супруга. Но многие увидели в посте Примадонны и политический подтекст.
Дмитрий Песков ранее сказал, что Кремль высказывания певицы не комментирует.
Опубликовано: Светлана Гааврусева
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