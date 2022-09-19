В Мексике произошло масштабное землетрясение магнитудой 7,6
На восточном побережье Мексики в штате Мичоакан было зафиксировано масштабное землетрясение магнитудой 7,6.
19 сентября Геологическая служба США сообщила, что на востоке Мексики в штате Мичоакан-де-Окампо было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6, в результате чего жизнь в нескольких населённых пунктах на время остановилась.
Примечательно, что мексиканское правительство не заявило о последствиях сейсмической активности на восточном побережье и не сообщило точное число пострадавших, однако местные жители до сих пор продолжают публиковать в сети видео землетрясения в Мичоакане.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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