В Мексике произошло масштабное землетрясение магнитудой 7,6

На восточном побережье Мексики в штате Мичоакан было зафиксировано масштабное землетрясение магнитудой 7,6.

19 сентября Геологическая служба США сообщила, что на востоке Мексики в штате Мичоакан-де-Окампо было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6, в результате чего жизнь в нескольких населённых пунктах на время остановилась.

Примечательно, что мексиканское правительство не заявило о последствиях сейсмической активности на восточном побережье и не сообщило точное число пострадавших, однако местные жители до сих пор продолжают публиковать в сети видео землетрясения в Мичоакане.