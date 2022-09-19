Иран предложил встречу по ядерной сделке на ассамблее ООН и назвал свое главное условие

Официальный представитель иранского МИД Нассер Канаани заявил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке может состояться встреча по возобновлению ядерной сделки.

По его словам, в состав иранской делегации входит Али Багери Кани, главный переговорщик по ядерной программе.

При этом Канаани подчеркнул, что речь не идет о встрече иранских и американских официальных лиц, поскольку стороны расходятся по большинству вопросом и не поддерживают дипломатические отношения.

Накануне во время интервью, которое транслировалось по ТВ, президент Ирана Эбрагим Раиси назвал ключевое условие заключения ядерной сделки.

Он уточнил, что Ирану нужны гарантии того, что США не выйдут из этой сделки, как произошло при Дональде Трампе.

Раиси подчеркнул, что американцы сделали это в одностороннем порядке, нарушив свои обещания. Теперь Иран не доверяет Соединенным Штатам.

Существующие санкции Эбрагим Раиси назвал тиранией против иранского народа. Он также подтвердил, что его страна не заинтересована в разработке ядерного оружия.

Президент сказал, что Иран реализует программы обогащения урана для использования в других сферах.