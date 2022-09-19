В Литве планируют увеличить численность контингента сил НАТО

Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о планах по наращиванию военного присутствия НАТО.

Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о стремлении добиться от руководства альянса размещения на территории страны бригады НАТО.

"Для нас очень важно добиться того, чтобы восточный фланг НАТО был надежно защищен", — сказала спикер.

Ранее сообщалось о стремлении Эстонии разместить на своей территории дивизию НАТО.