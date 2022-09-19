В Литве планируют увеличить численность контингента сил НАТО
Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о планах по наращиванию военного присутствия НАТО.
Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о стремлении добиться от руководства альянса размещения на территории страны бригады НАТО.
"Для нас очень важно добиться того, чтобы восточный фланг НАТО был надежно защищен", — сказала спикер.
Ранее сообщалось о стремлении Эстонии разместить на своей территории дивизию НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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