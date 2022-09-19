Германия готова заключить сделку на поставки газа из ОАЭ вместо российских энергоносителей

В ближайшее время Германия может заключить сделку с Объединенными Арабскими Эмиратами на поставку сжиженного природного газа.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, во время двухдневной поездки на Ближний Восток канцлер Олаф Шольц может заключить соответствующее соглашение.

Министр отметил, что переговоры идут хорошо, а Германия постоянно обсуждает возможности поставок энергоносителей с разными странами.

Речь идет не только об ОАЭ. Возможно, поставщиками газа в Европу станут африканские страны. Хабек считает, что это поможет закрыть дыру, возникшую из-за прекращения поставок газа из России.

Поездка Олафа Шольца начнется 24 сентября. Помимо ОАЭ, он планирует посетить Катар и Саудовскую Аравию, а энергетическое сотрудничество будет ключевой темой переговоров.

Германия уже некоторое время ведет переговоры с Катаром о поставках газа, однако прорыва в этом направлении пока нет.

В немецком правительстве отмечают, что Катар ведет жесткую игру в части цен, а также в плане длительности возможных соглашений.

Сообщается, что несколько дней назад в Гамбург прибыла пробная поставка зеленого водорода из ОАЭ. Страны намерены наладить импорт водорода в среднесрочной перспективе.