Букингемский дворец представил публике последний фотопортрет королевы Елизаветы II, сделанный при жизни
Памятный снимок сделал Рэнальд Маккечни в мае этого года. Он сфотографировал британскую королеву за 4 месяца до смерти.
На фото Елизавета запечатлена в своем доме, здесь она проживала почти все время в последние несколько лет.
На снимке королева очень хорошо получилась, она в прекрасном настроении с красивой прической в элегантном голубом платье.
На шее тройная нитка жемчуга, одно из любимых украшений, к которому прилагаются жемчужные серьги.
На плече две броши с аквамаринами и бриллиантами - подарок отца Георга Четвертого и матери королевы Елизаветы в день совершеннолетия.
Клипсы-броши надевались по особым случаям.
19 сентября состоялись похороны королевы Великобритании.
Опубликовано: Храмова Оксана
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