Букингемский дворец представил публике последний фотопортрет королевы Елизаветы II, сделанный при жизни

Памятный снимок сделал Рэнальд Маккечни в мае этого года. Он сфотографировал британскую королеву за 4 месяца до смерти.

На фото Елизавета запечатлена в своем доме, здесь она проживала почти все время в последние несколько лет.

На снимке королева очень хорошо получилась, она в прекрасном настроении с красивой прической в элегантном голубом платье.

На шее тройная нитка жемчуга, одно из любимых украшений, к которому прилагаются жемчужные серьги.

На плече две броши с аквамаринами и бриллиантами - подарок отца Георга Четвертого и матери королевы Елизаветы в день совершеннолетия.

Клипсы-броши надевались по особым случаям.

19 сентября состоялись похороны королевы Великобритании.