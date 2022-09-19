Российские войска контролируют восточную часть Купянска в Харьковской области
ВГА Херсонской области сообщили, что российская армия полностью контролирует восточную часть Крупянска.
19 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области в своём Telegram-канале рассказала об остановке в Крупянском районе, въезд в который периодически подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.
В ВГА заявили, что невзирая на атаки украинской стороны, военнослужащие российской армии продолжают удерживать контроль над восточной частью Крупянска по реке Оскол, которая является самым большим притоком Северного Донца.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Российские войска контролируют восточную часть Купянска в Харьковской области
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