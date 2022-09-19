Российские войска контролируют восточную часть Купянска в Харьковской области

ВГА Херсонской области сообщили, что российская армия полностью контролирует восточную часть Крупянска.

19 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области в своём Telegram-канале рассказала об остановке в Крупянском районе, въезд в который периодически подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

В ВГА заявили, что невзирая на атаки украинской стороны, военнослужащие российской армии продолжают удерживать контроль над восточной частью Крупянска по реке Оскол, которая является самым большим притоком Северного Донца.