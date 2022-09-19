Сотрудники НАСА нашли причину неисправности, из-за которой дважды не смогли запустить Artemis I
Специалисты НАСА нашли причину протекания водородной линии ракеты Artemis I, старт которой дважды откладывался.
Первая попытка старта произошла в конце августа. Но один из двигателей не достиг нужной температуры. Впоследствии оказалось, что причиной стала неисправность датчика.
Второй раз ракету пытались запустить в начале сентября. На этот раз обнаружилась утечка топлива – жидкого водорода, что помешало заправке.
После проведения исследований специалисты выяснили, что причиной было повреждение уплотнителя в соединении.
Предполагается, что это произошло из-за посторонних предметов в системе, предположительно – обломков.
В процессе ремонта были заменены уплотнители для более мягкой загрузки топлива и предотвращения теплового удара.
Теперь НАСА планирует произвести пробную заправку 21 сентября, чтобы тщательно все проверить.
Если все тесты пройдут успешно, очередная попытка запустить Artemis I на Луну может быть намечена на 27 сентября.
Опубликовано: Светлана Репина
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