Сотрудники НАСА нашли причину неисправности, из-за которой дважды не смогли запустить Artemis I

Специалисты НАСА нашли причину протекания водородной линии ракеты Artemis I, старт которой дважды откладывался.

Первая попытка старта произошла в конце августа. Но один из двигателей не достиг нужной температуры. Впоследствии оказалось, что причиной стала неисправность датчика.

Второй раз ракету пытались запустить в начале сентября. На этот раз обнаружилась утечка топлива – жидкого водорода, что помешало заправке.

После проведения исследований специалисты выяснили, что причиной было повреждение уплотнителя в соединении. 

Предполагается, что это произошло из-за посторонних предметов в системе, предположительно – обломков. 

В процессе ремонта были заменены уплотнители для более мягкой загрузки топлива и предотвращения теплового удара. 

Теперь НАСА планирует произвести пробную заправку 21 сентября, чтобы тщательно все проверить. 

Если все тесты пройдут успешно, очередная попытка запустить Artemis I на Луну может быть намечена на 27 сентября.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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