WSJ: немцы пожаловались на холод в домах из-за чрезмерно дорогого газа

Жители Германии жалуются на холод в домах из-за неподъёмной стоимости природного газа.

19 сентября американская газета The Wall Street Journal провела опрос среди граждан Германии об их отношении к подорожанию «голубого топлива» и электроэнергии на фоне введённых Западом санкций против России.

Большая часть опрошенных респондентов пожаловалась на невыносимый холод в домах из-за экономии энергоресурсов и рассказали, что ночью вынуждены согреваться либо грелками, либо кошками, чтобы не превратиться «в глыбу льда» во время сна.