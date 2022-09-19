WSJ: немцы пожаловались на холод в домах из-за чрезмерно дорогого газа
Жители Германии жалуются на холод в домах из-за неподъёмной стоимости природного газа.
19 сентября американская газета The Wall Street Journal провела опрос среди граждан Германии об их отношении к подорожанию «голубого топлива» и электроэнергии на фоне введённых Западом санкций против России.
Большая часть опрошенных респондентов пожаловалась на невыносимый холод в домах из-за экономии энергоресурсов и рассказали, что ночью вынуждены согреваться либо грелками, либо кошками, чтобы не превратиться «в глыбу льда» во время сна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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