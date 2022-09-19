Компания Bunge уходит с российского рынка и избавляется от активов
Американский концерн решил продать завод по переработке подсолнечника в Воронеже.
Bunge продаст бизнес по переработке масличных культур в РФ. Об этом сообщает Businesswire со ссылкой на гендиректора Грега Хекмана.
Главным активом выступит воронежский завод по переработке подсолнечника.
С российской стороны покупателем выступает бизнесмен Карен Ванецян, владелец «ЭксОйл групп».
Bunge вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших торговцев сельскохозяйственным сырьем в мире. Свой бизнес в России компания ведёт с 2004 года.
Маслоэкстракционный завод в Воронежской области начал свою работу в 2008 году. Инвестиции в него составили полрядка 130 млн долларов.
Производственные мощности предприятия составляют 540 тонн в год или свыше 200 млн бутылок подсолнечного масла.
На российском рынке компания занимала долю в 10,3%. Среди ее брендов такие марки как «Олейна», «Масленица» и Ideal.
Ранее концерн Bunge продал зерновой терминал в Ростове мощностью 700 тыс. тонн в год.
Опубликовано: Храмова Оксана
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