Два крупных турецких банка прекратили работу с российскими картами МИР
Турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили, что больше не будут работать с картами российской платежной системы МИР.
С этой платежной системой в Турции работали пять банков. Обе финансовые структуры, приостановившие работу с картами, объяснили это риском американских санкций.
В банках уточнили, что стремятся к соблюдению международных и национальных законов, а также правил ведения бизнеса.
На прошлой неделе Вашингтон расширил санкции, под которые попал руководитель организации, управляющей платежной системой МИР.
Такие карты пользуются большой популярностью в России, в том числе среди туристов, которые приезжают на отдых в Турцию.
В августе Казначейство США разослало крупным турецким компаниям письма с предупреждением о штрафах за поддержание коммерческих связей с российскими компаниями, попавшими под санкции.
Тогда министр финансов Турции Нуреддин Небати сказал, что все опасения по поводу этих писем бессмысленны.
В апреле он говорил, что туристы из России важны для турецкой экономики и приветствовал расширение системы МИР среди банков Турции.
Опубликовано: Светлана Репина
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