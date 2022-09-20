Два крупных турецких банка прекратили работу с российскими картами МИР

Турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили, что больше не будут работать с картами российской платежной системы МИР.

С этой платежной системой в Турции работали пять банков. Обе финансовые структуры, приостановившие работу с картами, объяснили это риском американских санкций.

В банках уточнили, что стремятся к соблюдению международных и национальных законов, а также правил ведения бизнеса.

На прошлой неделе Вашингтон расширил санкции, под которые попал руководитель организации, управляющей платежной системой МИР.

Такие карты пользуются большой популярностью в России, в том числе среди туристов, которые приезжают на отдых в Турцию.

В августе Казначейство США разослало крупным турецким компаниям письма с предупреждением о штрафах за поддержание коммерческих связей с российскими компаниями, попавшими под санкции.

Тогда министр финансов Турции Нуреддин Небати сказал, что все опасения по поводу этих писем бессмысленны.

В апреле он говорил, что туристы из России важны для турецкой экономики и приветствовал расширение системы МИР среди банков Турции.