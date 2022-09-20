В Нигерии студенты вышли протестовать против забастовки преподавателей

В городе Лагосе в Нигерии сотни студентов вышли на улицы в знак протеста против забастовки преподавателей, которая длится более семи месяцев.

Студенты заблокировали дорогу в аэропорт и создали серьезные пробки в городе. Лагос является крупным деловым центром, в котором часто случаются автомобильные заторы.

Преподаватели государственных университетов Нигерии бастуют достаточно часто. Во многих случаях такие акции длятся месяцами.

Национальная ассоциация нигерийских студентов (NANS) ранее пригрозила заблокировать крупные аэропорты.

Таким способом студенты пытаются заявить, что они устали от бесполезныхпереговоров между преподавателями и правительством президента Мухаммаду Бухари.

Из-за этого мероприятия проблемы возникли не только у автомобилистов, но и у пассажиров, которые пытались успеть на свои рейсы.

Им пришлось идти около 5 км до аэропорта пешком вместе с багажом, причем погода была дождливая. То же коснулось и пассажиров, которые прибыли в Лагос.

На значительном расстоянии за акцией протеста наблюдали несколько десятков вооруженных полицейских. В Нигерии столкновения протестующих с полицией часто заканчиваются смертями. Так, 2 года назад во время протеста против жестокости полиции были убиты несколько человек.