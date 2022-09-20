НАСА записало странный звук при столкновении метеороида с Марсом

НАСА впервые удалось записать звук, с которым метеороид врезался в поверхность Марса. Этот звук оказался не таким, как ожидалось.

Вся запись длится 3 секунды, за которые камень подлетает к планете и врезается в нее. На записи можно различить три хлопка.

Первый хлопок – это момент вхождения метеороида в атмосферу Марса, второй появляется, когда камень взрывается, третий – когда ударяется о поверхность.

Ученые говорят, что похожий акустический эффект наблюдается в земных пустынях, где низкие звуки появляются раньше высоких.

Метеороид при взрыве распался на три части, каждая из которых проделала отдельный кратер. Их сфотографировал орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

С августа 2021 года НАСА зафиксировало четыре столкновения метеороидов с Марсом. Каждое из них вызывало что-то похожее на землетрясение.

Марс находится рядом с крупным поясом астероидов, поэтому на поверхность планеты часто падают метеороиды.

Ученые говорят, что по таким кратерам можно примерно определять возраст планеты.