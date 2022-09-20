НАСА записало странный звук при столкновении метеороида с Марсом
НАСА впервые удалось записать звук, с которым метеороид врезался в поверхность Марса. Этот звук оказался не таким, как ожидалось.
Вся запись длится 3 секунды, за которые камень подлетает к планете и врезается в нее. На записи можно различить три хлопка.
Первый хлопок – это момент вхождения метеороида в атмосферу Марса, второй появляется, когда камень взрывается, третий – когда ударяется о поверхность.
Ученые говорят, что похожий акустический эффект наблюдается в земных пустынях, где низкие звуки появляются раньше высоких.
Метеороид при взрыве распался на три части, каждая из которых проделала отдельный кратер. Их сфотографировал орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter.
С августа 2021 года НАСА зафиксировало четыре столкновения метеороидов с Марсом. Каждое из них вызывало что-то похожее на землетрясение.
Марс находится рядом с крупным поясом астероидов, поэтому на поверхность планеты часто падают метеороиды.
Ученые говорят, что по таким кратерам можно примерно определять возраст планеты.
Опубликовано: Светлана Репина
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