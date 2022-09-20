Бывший король Испании, замешанный в финансовом и сексуальном скандале, появился на похоронах Елизаветы II

Бывший король Испании Хуан-Карлос I присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II. Это вызвало возмущение испанских политиков, которые назвали его «преступником в бегах».

Хуан-Карлос I сейчас живет в Абу-Даби. Во времена его нахождения на престоле с ним было связано несколько скандалов.

Он вызвал критику общественности из-за поездки на охоту на слонов в Африку, а потом его обвинили в финансовом мошенничестве.

Правда, расследование прекратили, поскольку срок давности истек, а доказательств так и не нашли.

Впоследствии его бывшая любовница Коринна цу Сайн-Витгенштейн подала против него иск о домогательствах. По этому делу Хуан-Карлос I все еще может предстать перед британским судом.

Испанская партия Unidas Podemos раскритиковала присутствие бывшего монарха на похоронах.

Официальную делегацию Испании возглавлял король Фелипе. Как оказалось, Хуан-Карлос I приехал по частному приглашению.

Дело в том, что Хуан-Карлос I и Елизавета II являются родственниками. Оба они – праправнуки британской королевы Виктории.