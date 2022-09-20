Фигурист с российскими корнями включен в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение сложного элемента
Американец Илья Малинин внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый фигурист, исполнивший четверной аксель на официальных соревнованиях.
17-летний Илья Малинин сделал это во время исполнения произвольной программы на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде 14 сентября 2022 года.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССЗ и авторитетнейший человек в мире фигурного катания, прокомментировала это событие.
«Надо поздравить Илью, его тренеров с тем, что он исполнил четверной аксель в официальных соревнованиях. Не думаю, что это можно назвать новой главой в мужском фигурном катании, но это колоссальный шаг в развитии. Раньше мы переходили от двойных прыжков к тройным, после переходили к другим прыжкам. Теперь плавно переходим к четвёртому акселю. Мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуемся», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом известного российского интернет-портала championat.
Опубликовано: Храмова Оксана
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