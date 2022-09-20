Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре

Руководитель миссии ОАЭ по запуску лунохода Хамад Аль Марзуки сообщил The National, что запуск аппарата запланирован на ноябрь нынешнего года.

Луноход, получивший название «Рашид» в честь правящей семьи Дубая, должен стартовать в период с 9 по 15 ноября.

Он будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде. Точную дату запуска обещают обнародовать в следующем месяце.

Луноход стартует на борту ракеты Falcon 9 SpaceX. Японский модуль ispace доставит его на Луну примерно в марте 2023 года.

Аль Марзуки сказал, что все испытания прошли успешно, луноход интегрирован с модулем посадки.

ОАЭ предпринимают усилия, чтобы стать значим игроком в сфере освоения космоса. Если миссия «Рашида» будет успешной, ОАЭ и Япония войдут в пятерку стран, отправивших космические корабли на Луну.

Ранее эмиратский спутник был выведен на орбиту Марса. Его задача заключается в изучении атмосферы планеты.

«Рашид» должен будет изучать поверхность Луны. Для этого на него установлены несколько камер и специальный зонд.