Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре
Руководитель миссии ОАЭ по запуску лунохода Хамад Аль Марзуки сообщил The National, что запуск аппарата запланирован на ноябрь нынешнего года.
Луноход, получивший название «Рашид» в честь правящей семьи Дубая, должен стартовать в период с 9 по 15 ноября.
Он будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде. Точную дату запуска обещают обнародовать в следующем месяце.
Луноход стартует на борту ракеты Falcon 9 SpaceX. Японский модуль ispace доставит его на Луну примерно в марте 2023 года.
Аль Марзуки сказал, что все испытания прошли успешно, луноход интегрирован с модулем посадки.
ОАЭ предпринимают усилия, чтобы стать значим игроком в сфере освоения космоса. Если миссия «Рашида» будет успешной, ОАЭ и Япония войдут в пятерку стран, отправивших космические корабли на Луну.
Ранее эмиратский спутник был выведен на орбиту Марса. Его задача заключается в изучении атмосферы планеты.
«Рашид» должен будет изучать поверхность Луны. Для этого на него установлены несколько камер и специальный зонд.
Опубликовано: Светлана Репина
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Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре
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