Турция возмущена снятием американского эмбарго на поставки оружия Кипру
США сняли эмбарго на поставки оружия на Кипр, что вызвало возмущение в Турции. Там посоветовали Соединенным Штатам пересмотреть это решение.
Американское эмбарго на поставки оружия Кипру действовало с 1987 года. Это было связано с вторжением Турции и расколом государства.
В результате Кипру приходилось покупать оружие в России. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Кипр выполнил все необходимые условия.
В связи с этим разрешается экспорт и реэкспорт, а также передача оборонных изделий Кипру в 2023 финансовом году.
Для отмены эмбарго Кипр запретил доступ в свои порты российский военных кораблей и провел реформы финансового регулирования.
Уже в 2020 году часть ограничений была снята, и Кипр получил возможность приобретать нелетальные товары военного назначения.
Однако в турецком МИД заявили, что такие изменения приведут к гонке вооружений в восточном Средиземноморье и нанесут ущерб стабильности в регионе.
В ведомстве считают, что это приведет к укреплению кипрско-греческой позиции, окажет негативное влияние на урегулирование кипрского вопроса.
Опубликовано: Светлана Репина
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