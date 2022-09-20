Турция возмущена снятием американского эмбарго на поставки оружия Кипру

США сняли эмбарго на поставки оружия на Кипр, что вызвало возмущение в Турции. Там посоветовали Соединенным Штатам пересмотреть это решение.

Американское эмбарго на поставки оружия Кипру действовало с 1987 года. Это было связано с вторжением Турции и расколом государства.

В результате Кипру приходилось покупать оружие в России. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Кипр выполнил все необходимые условия.

В связи с этим разрешается экспорт и реэкспорт, а также передача оборонных изделий Кипру в 2023 финансовом году.

Для отмены эмбарго Кипр запретил доступ в свои порты российский военных кораблей и провел реформы финансового регулирования.

Уже в 2020 году часть ограничений была снята, и Кипр получил возможность приобретать нелетальные товары военного назначения.

Однако в турецком МИД заявили, что такие изменения приведут к гонке вооружений в восточном Средиземноморье и нанесут ущерб стабильности в регионе.

В ведомстве считают, что это приведет к укреплению кипрско-греческой позиции, окажет негативное влияние на урегулирование кипрского вопроса.