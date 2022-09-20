Антироссийские санкции Запада открывают новые возможности для Грузии

Одним из ограничений, введенных в рамках западных санкций против России, стал запрет на транзитные перевозки грузов по суше. Эта ситуация выгодна для Грузии.

Теперь именно Грузия является одним из немногих транзитных путей, проходящих по суше из Евросоюза в Китай и Среднюю Азию.

Без Грузии Евросоюз не сможет получить доступ к природным ресурсам и продуктам Центральной Азии и Азербайджана.

Между тем ЕС недавно подписал соглашение с Баку по поводу увеличения поставок газа в Европу в два раза по двум газопроводам.

Через территорию Грузии проходит Транскаспийский международный транспортный марщрут или «Средний Коридор».

Ираклий Гарибашвили побывал с визитами в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, где обсуждал возможности активного использования этого коридора.

В прошлом месяце между Грузией, Азербайджаном иТурцией был подписан договор об упрощении таможенного транзита, а это делает доставку международных грузов на Кавказ еще более простой и быстрой.

Для Турции особое значение имеет железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс. Кроме того, было объявлено, что национальный оператор железнодорожных перевозок Казахстана к 2030 году построит терминальные сети в портах Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции.