На атомной электростанции в Германии произошла утечка

E.ON сообщила правительству Германии об утечке, произошедшей на атомной электростанции Isar 2 в Эшенбахе.

Министерство окружающей среды утверждает, что никакой угрозы для безопасности нет. Однако утечка может осложнить реализацию плана правительства по зимней энергии.

Согласно плану Германии, предусматривающему поэтапное отключение атомных электростанций, АЭС Isar 2 должна была отключиться в конце нынешнего года.

Однако сокращение поставок энергоносителей из России вынудило внести корректировки в первоначальный план.

Теперь Германия планирует сохранить два из трех имеющихся реакторов в качестве резерва до следующего года.

По информации министерства, в октябре на Isar 2 проведут ремонт, который завершится в течение недели. На это время станция будет остановлена.

Представитель E.ON заявил, что структура, обеспечивающая повышение безопасности Isar 2 для электроснабжения Германии после 31 декабря, может быть согласована с правительством.

Министерство окружающей среды Германии сообщило, что вместе с министерством экономики оно исследует данную ситуацию, изучает ее последствия для проектирования и реализации резервной разработки Isar 2.