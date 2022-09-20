На атомной электростанции в Германии произошла утечка
E.ON сообщила правительству Германии об утечке, произошедшей на атомной электростанции Isar 2 в Эшенбахе.
Министерство окружающей среды утверждает, что никакой угрозы для безопасности нет. Однако утечка может осложнить реализацию плана правительства по зимней энергии.
Согласно плану Германии, предусматривающему поэтапное отключение атомных электростанций, АЭС Isar 2 должна была отключиться в конце нынешнего года.
Однако сокращение поставок энергоносителей из России вынудило внести корректировки в первоначальный план.
Теперь Германия планирует сохранить два из трех имеющихся реакторов в качестве резерва до следующего года.
По информации министерства, в октябре на Isar 2 проведут ремонт, который завершится в течение недели. На это время станция будет остановлена.
Представитель E.ON заявил, что структура, обеспечивающая повышение безопасности Isar 2 для электроснабжения Германии после 31 декабря, может быть согласована с правительством.
Министерство окружающей среды Германии сообщило, что вместе с министерством экономики оно исследует данную ситуацию, изучает ее последствия для проектирования и реализации резервной разработки Isar 2.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Турция возмущена снятием американского эмбарго на поставки оружия Кипру
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина