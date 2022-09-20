Правительство Венгрии представило законопроект по борьбе с коррупцией , чтобы не потерять финансирование ЕС

Правительство Венгрии представило в парламент законопроект по борьбе с коррупцией. Это первый документ из целой серии законодательных актов такого рода.

Венгрии необходимо выполнить некоторые условия, чтобы избежать потери миллиардов евро в виде финансирования от Евросоюза.

Ранее исполнительным органом ЕС было рекомендовано приостановить передачу стране 7,5 млрд евро в связи с невыполнением условий по борьбе с коррупцией.

Министр юстиции Венгрии сообщила, что страна уже начала выполнять условия Евросоюза, и первым шагом стало представление данного законопроекта.

Законопроект вносит изменения в правовые акты, касающееся сотрудничества с офисом Евросоюза по борьбе с мошенничеством OLAF.

Венгрия гарантирует, что венгерские налоговые органы будут помогать OLAF в проведении расследований по проектам, финансируемым ЕС, и предоставлять доступ к данным и документам на месте происшествия.

Помимо этого, будут изменены правила регулирования работы фондов управления государственными активами.

Их обязуют объявлять тендеры на государственные закупки для проектов и ужесточат правила конфликта интересов в их управлении.