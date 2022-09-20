Правительство Венгрии представило законопроект по борьбе с коррупцией , чтобы не потерять финансирование ЕС
Правительство Венгрии представило в парламент законопроект по борьбе с коррупцией. Это первый документ из целой серии законодательных актов такого рода.
Венгрии необходимо выполнить некоторые условия, чтобы избежать потери миллиардов евро в виде финансирования от Евросоюза.
Ранее исполнительным органом ЕС было рекомендовано приостановить передачу стране 7,5 млрд евро в связи с невыполнением условий по борьбе с коррупцией.
Министр юстиции Венгрии сообщила, что страна уже начала выполнять условия Евросоюза, и первым шагом стало представление данного законопроекта.
Законопроект вносит изменения в правовые акты, касающееся сотрудничества с офисом Евросоюза по борьбе с мошенничеством OLAF.
Венгрия гарантирует, что венгерские налоговые органы будут помогать OLAF в проведении расследований по проектам, финансируемым ЕС, и предоставлять доступ к данным и документам на месте происшествия.
Помимо этого, будут изменены правила регулирования работы фондов управления государственными активами.
Их обязуют объявлять тендеры на государственные закупки для проектов и ужесточат правила конфликта интересов в их управлении.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Турция возмущена снятием американского эмбарго на поставки оружия Кипру
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина