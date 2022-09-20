Компания Modern Food Technology представила на выставке бургеры с котлетой из мяса личинок мух
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, россияне должны "поработать с ментальностью" и приучить себя есть альтернативное мясо в виде белка личинок мухи черной львинки.
Мантуров выступил в поддержку развития производства альтернативного мяса.
Он побывал на выставке Innofood и по достоинству оценил бургеры с котлетой, сделанной с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей, аквафабы (это растительный аналог яиц).
Денис Мантуров:
«Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже»
Глава Минпромторга уверен, что страны, внедряющие в рацион белок черной львинки, "идут в ногу со временем".
Он подвтердил свое желание «продолжать экспериментировать и потреблять в своем рационе» альтернативное мясо.
При этом добавил, что сам находится пока лишь в стадии адаптации к новому продукту.
Также Денис Мантуров при посещении выставки поднял вопрос о популяризации программы фудшеринга в РФ.
Суть этого проекта в следующем: отдавать малоимущим россиянам продукты, у которых истекает срок годности.
Идею уже подхватили в торговых сетях Х5 Retail Group и «Магнит».
Автор программы, организация "Фудшеринг", пояснила: если будет отменен НДС на товары, идущие на благотворительность, ежегодно будут сберегаться тонны еды (не менее 1 млн!).
Она позволит накормить 18 млн нуждающихся граждан России.
Опубликовано: Храмова Оксана
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