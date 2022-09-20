Крупнейшие банки Турции прекратили обслуживание российских карт «Мир»
Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank более не обслуживают российские банковские карты на платёжной системе "Мир".
Утром вторника пресс-служба турецкого банка Is Bankasi сообщила, что с 16 сентября администрация компании приняла решение о прекращении работы с банковскими картами, работающих на российской платёжной системе "Мир". Аналогичное заявление выпустила пресс-служба турецкого банка DenizBank.
В обеих компаниях утверждают, что решение турецких банков всецело связано с нежеланием попасть под американские санкции, которые США обещают всем предприятиям и фирмам, сотрудничающим с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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