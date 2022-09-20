Похороны Елизаветы II обойдутся британским налогоплательщикам в миллиарды долларов

Похороны Елизаветы II прошли в понедельник, 19 сентября. По оценкам, церемония с коронацией короля Карла III и сменой монет и паспортов может стоить до 6,9 млрд долларов.

Однако в конечном итоге похороны королевы оплатят британские налогоплательщики.

Гроб Елизаветы II.

Похороны Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, состоялись 19 сентября. Монарх упокоилась рядом с супругом, принцем Филиппом, в часовне св. Джорджа.

Похороны Елизаветы II, коронация Карла III и замена, в том числе монет или паспортов, могут стоить Великобритании в общей сложности 6,9 млрд долларов США, подсчитал портал AJ+.

По оценкам, британская королевская семья обладает активами, оцениваемыми в 28 миллиардов долларов. Король Карл III унаследовал от своей матери 500 миллионов долларов без уплаты налога на наследство. Однако похороны Елизаветы II в конечном итоге оплатят налогоплательщики, поясняет AJ+.

В апреле 2021 года состоялись похороны супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Супруга британской королевы пожелала, чтобы его похороны были семейным праздником, а не государственным мероприятием, и так и случилось.

Церемония была скромной по меркам королевской семьи, хотя прощание частично транслировалось по телевидению. Ииз-за пандемии коронавируса и ограничений, которые на тот момент еще действовали в Великобритании, в церемонии приняли участие около 30 человек.

Прощание с матерью королевы Елизаветы состоялось 9 апреля 2002 года в Вестминстерском аббатстве. По сегодняшним ценам он стоил 12,5 млн долларов, а участие в мероприятии приняли 2,1 тыс. человек. человек, сообщает Business Insider .

Похороны принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, не были государственным праздником, но на пути ее гроба собралось более миллиона человек . Принцесса Уэльская была фигурой, обожаемой не только среди британцев, но и во всем мире. Трансляцию ее похорон посмотрели 2,5 миллиарда человек. Стоимость церемонии составила примерно 11,8 млн долларов.