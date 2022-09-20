Российский актёр Сергей Бодров погиб ровно 20 лет назад

20 сентября 2002 скончался российский актёр Сергей Бодров, запомнившийся зрителю по картинам "Брат", "Брат 2" и "Сёстры".

Ровно 20 лет назад на территории Северной Осетии погиб российский актёр Сергей Бодров, который приехал в регион для съёмок собственного фильма, став жертвой внезапно сошедшей снежной лавины. Тогда Бодров был занят съёмками мистического триллера "Связной" и пропал без вести в Кармадонском ущелье.

Сергей Бодров запомнился жителям постсоветского пространства по съёмкам в фильмах культового российского режиссёра Алексея Балабанова "Брат".